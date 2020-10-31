من الأفضل بين ميسي وكريستيانو.. لامبارد يجيب

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي عن أي لاعب يفضل، بين كريستيانو رونالدو وميسي.

لطالما اعتُبر ميسي ورونالدو اثنين من أعظم اللاعبين في العالم، حيث فاز الأول بست كرات ذهبية، مقابل 5 للبرتغالي.

ويقترب اللاعبان الآن من نهاية مسيرتهما الكروية، لكن كليهما لا يزال يلعب دورًا محوريًا في نجاح برشلونة ويوفنتوس.

وعندما سُئل عن الاختيار بين ميسي ورونالدو، أجاب لامبارد: "سأختار ميسي في هذا الشأن".

وأضاف، في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "ميسي موهبة فطرية نقية، ولكن ما فعله رونالدو كان مذهلًا للغاية كذلك".

وعن أصعب لاعب واجهه، أجاب لامبارد: "الاثنان اللذان أذكرهما هما تشافي وإنييستا في برشلونة، لقد كانا لاعبين رائعين، لم تكن أجسادهما كبيرة نوعًا ما وكانا ضعيفين للغاية، في بعض الأحيان يظن الناس أنه يجب أن تكون ضخمًا حتى تلعب كرة القدم، هذا ليس صحيحًا".

وعند اختيار فريق أحلام مكون من 7 لاعبين واجههم وعانى من صعوبة أمامهم، أوضح لامبارد: "هناك نوير وفرديناند وجيرارد وزيدان ورونالدينيو وميسي ورونالدو".