الأهلي يتراجع نهائيًا عن ضم يوسف البلايلي في الموسم الجديد|شاهد

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي النادي الأهلي تراجعوا عن فكرة التعاقد مع الجزائري الدولي يوسف البلايلي محترف الأهلي السعودي السابق في فترة الانتقالات المقبلة.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على "النهار" أنه رغم أن اللاعب أصبح حرًا بعد فسخ تعاقده مع الاهلي السعودي، الا أنه يطلب الحصول علي مقابل مادي ضخم.
وأوضح عمر ربيع أن المقابل المادي لا يتناسب مع القيمة المالية التي يتعامل بها النادي مع اللاعبين المتواجدين بالفريق.
يذكر أن النادي الأهلي قد فاوض الجزائري يوسف البلايلي في الأيام الماضية من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية.
وتوج يوسف البلايلي بجائزة أفضل لاعب محلي داخل إفريقيا العام الماضي، بعد منافسة شرسة مع طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك.
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