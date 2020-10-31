استعدادا للموسم الجديد| النصر يواجه منتخب الشباب والداخلية وديًا

واستقر النصر علي مواجهة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين يوم الثلاثاء القادم كما سيواجه النصر فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا يوم الاربعاء المقبل وكان فريق النصر قد استانف تدريباته خلال الأسبوع الماضي ويفاوض النصر أكثر من لاعب لضمهم للفريق خلال الفترة المقبلة.

قرر سيد عيد المدير الفني لنادي النصر إقامة مباراتين وديتين خلال الأسبوع الجاري ضمن الاستعداد للموسم الجديد بدوري القسم الثاني 2020/ 2021.

ويخوض فى السادسة مساء غد السبت منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، مباراة ودية أمام نادي اتحاد الشرطة علي ملعب العباسية استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021.



جاء ذلك بعدما تلقى منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين اعتذارا من جانب مسئولى نادى ابو قير للأسمدة عن خوض اللقاء الودي الذى كان مقررا إقامته فى الموعد سالف الذكر.



من جهة اخري يخوض الثلاثي زياد فرج لاعب المصري وحازم هاني مدافع المنصورة وفارس مجاهد مدافع سموحة تدريبات تأهيلية مكثفة مع الدكتور حازم عامر لمدة أربعة ايام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات الودية المقبلة.



ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين إنهاء المعسكر الجاري على الملعب الفرعي باستاد القاهرة استعدادا للمشاركة ضمن تصفيات بطولة شمال افريقيا.



ويسعى منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين للتأهل إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا للشباب المقرر إقامتها مطلع عام ٢٠٢١ فى موريتانيا عبر حجز بطاقة التأهل فى تصفيات بطولة شمال افريقيا.