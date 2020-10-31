شتوتجارت يتعادل مع شالكة 1-1 في الدوري الألماني

افتتح الفنلندي مالك ثياو التسجيل لشالكة في الدقيقة 30 بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله المغربي أمين حارث.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 56، استطاع جونزاليس تعديل النتيجة لفريقه شتوتجارت بتسجيله الهدف الأول من ضربة جزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد شتوتجارت للنقطة التاسعة في المركز الرابع، ورصيد نادي شالكة للنقطة الثانية في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
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