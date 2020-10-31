إصابة عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي بـ كورونا

ونشر حمد الله تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" جاء فيها:"قال رسول اللهﷺ "ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه "، تأكدت إصابتي بكورونا لله والشكر، بالشفاء العاجل للجميع و حفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم."

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي إصابة بـ فيروس كورونا في فريق النصر السعودي.

وبحسب صحيفة " الرياضية" السعودية، فأنه تأكد إصابة عبد الله الخيبري لاعب النصر، وعايض القحطاني مدير الكرة بالنادي بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الشباب في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد المقبل.

واستهل نادي النصر وصيف النسخة السابقة من الدوري، مشواره في المسابقة بالخسارة أول جولتين أمام الفتح والتعاون.

وخرج نادي النصر السعودي من بطولة دوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي على يد بيرسبوليس الإيراني بضربات الترجيح.