أخبار الرياضة | الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والرجاء.. استقالة ميدو من إف سي مصر.. الإسماعيلي يتعاقد مع أحمد مصطفى

يذكر أن الكاف أعلن أمس الخميس، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي البطولة القارية لأجل غير مسمى على أن يعلن المواعيد الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما انفرد دوت الخليج أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان ، إتمام التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى بشكل رسمي وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا بـ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الجمعة، وذلك للاطمئنان على استقرار حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا خاصة فى ظل تواجده حاليا بالقاهرة وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات المصرية.

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي إلى التعاقد مع صخرة افريقيا، خاليدو كوليبالي، مدافع فريق نابولي الإيطالي، وذلك خلال الإنتقالات الشتوية الجارية.

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن الحكم المرشح لإدارة مباراة فريقي الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.