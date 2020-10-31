ليفربول يظهر بشكل غريب خلال لقاء وست هام

ينوي لاعبو فريق ليفربول، ارتداء قمصان مميزة في مباراة الغد المرتقبة، أمام فريق وست هام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيلتقي الفريقان في ملعب الأنفيلد، في سابع جولات البريميرليج.

وحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، سيرتدي لاعبو ليفربول قمصانًا مُزينة بزهرة الخشخاش، وذلك إحياءً لذكرى جنود الفيلق البريطاني الملكي الذين فقدوا أرواحهم في الحرب العالمية.

وسيقف اللاعبون دقيقة حدادا قبل انطلاق مباراة الغد، وبعد نهايتها سيوقع اللاعبون قمصانهم للتبرع بها للفيلق البريطاني الملكي حيث سيتم بيعها بالمزاد العلني.

وفي العام الماضي، جمعت القمصان التذكارية التي تم ارتداؤها خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي أكثر من 52000 ألف جنيه إسترليني للفيلق الملكي البريطاني، وهو رقم قياسي حدث لأول مرة.

ويُعد عمل الفيلق الملكي أكثر حيوية هذا العام من أي وقت مضى، حيث تدعم المؤسسة الخيرية المجتمعات أولئك الذين يعانون من خلال المصاعب الإضافية بسبب فيروس كورونا، والذين يعانون من العزلة الاجتماعية والبطالة إلى الآخرين الذين فقدوا أحباءهم أو يواجهون مخاوف بشأن التشرد.

ومن جهته، قال أندي روبرتسون في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "إنه لشرف دائم لنا كفريق أن نرتدي زهرة الخشخاش بكل فخر لإظهار شكرنا لأفراد القوات المسلحة على التضحيات العديدة التي قدموها".

وتابع: "نشكرهم ونشكر عائلاتهم أيضًا على كل ما يفعلونه، بينما نتذكر أيضًا أولئك الذين فقدوا حياتهم في خدمة وطنهم".