بعد الصفقات السوبر.. أول تعليق من الإسماعيلي على ضم لاعبين جدد

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن أسباب كثرة التعاقدات التي عقدتها قلعة الدراويش في الأيام الماضية أبرزها أري بابل، أحمد مصطفى، والجزائري رضوان الشريفي.
وقال علاء وحيد، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الإسماعيلي شكل لجنة تعاقدات قوية وقامت بإبرام صفقات قوية".
وتابع: "الإسماعيلي يسير على الطريق الصحيح والتعاقدات الجديدة جاءت بسبب رغبة اللاعبين في الانضمام للفريق واطمئن الجماهير أن الثلاث صفقات بيع وشراء وليس إعارات".
وأتم: "أعلنا عن انضمام أري بابل وأحمد مصطفى ورضوان شريفي وفي القريب لاعبين آخرين".
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