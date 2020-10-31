باتشيكو يطلب تعاقد الزمالك مع مسّاك ومهاجم أجنبي .. فيديو

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، طلب التعاقد مع لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على "النهار" أن المدير الفني باتشيكو طلب تدعيم الصفوف بلاعب مدافع متميز في ظل الإصابات التي يعاني منها خط الدفاع.

ونوه عمر ربيع الى أن باتشيكو طلب أيضا التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر ليكون بديلا لمصطفى محمد المرشح للاحتراف في الشتاء المقبل.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين راحة من التدريبات اليوم.

وقرر البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة بعدما خاض الفريق تدريباته بصفة يومية منذ عودة البعثة من المغرب.