ولفرهامبتون يفوز على كريستال بالاس بهدفين ويصعد للمركز الثالث في البريميرليج

الفرنسي ذو الأصول الجزائري آيت نوري افتتح التسجيل لـ ولفرهامبتون في الدقيقة 18 بتسديدة قوية وذلك في المشاركة الأولى له بقميص الفريق.
وفي الدقيقة 27، أكد البرتغالي بودينيسه انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني، ليحقق الولفز نقاط المباراة الثلاث.
ولعب نادي كريستال بالاس منقوصًا من خدماته قائده الصربي ميليوفيتش والذي تحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 86 بعد تدخل عنيف على البرتغالي جواو موتينيو لاعب ولفرهامبتون.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة 13 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة العاشرة في المركز التاسع.
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