استعدادًا لمباراة ويست هام.. محمد صلاح يتناول وجبة عشاء خفيفة

شارك محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، متابعيه وجمهوره، بصورة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر محمد صلاح وهو يجلس على إحدى الطاولات ويتناول وجبة العشاء الخفيفة في أحدث ظهور له، نالت إعجاب متابعيه.



ويلتقي ليفربول نادي ويست هام يونايتد، فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج.



وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على ميتيلاند الدنماركي بهدفين دون رد، حيث أحرز "مو" هدف الريدز الثاني من ركلة جزاء.

