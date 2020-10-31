قادش يفوز على إيبار ويصعد للمركز الثاني في الدوري الإسباني

افتتح ألفارو نيجريدو التسجيل لنادي قادش في الدقيقة 36، قبل أن يؤكد سانشيز انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 39.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي قادش للنقطة 14 في المركز الثاني لبطولة الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد إيبار عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.
وصعد نادي قادش حديثًا لبطولة الدوري الإسباني، واستطاع الفوز على نادي ريال مدريد حامل اللقب في الجولة السادسة بهدف نظيف، في مفاجأة من العيار الثقيل.
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