عمرو زكي بصحبة مؤمن زكريا ويوسف اوباما.. شاهد

نشر عمرو زكي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق صورة جديدة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر عمرو زكي بصحبة نجمي المرة المصرية مؤمن زكريا ويوسف اوباما وعلق قائلًا " معاك يا مؤمن وترجعلنا بالسلامة...❤️بالتوفيق يا اوباما وتفرحونا بلقب افريقيا ✌️".

تألق عمرو زكى إنجلترا وتحدثت عنه الصحف بعد أن سجل البلدوزر 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة، ليتخلى عنه الفريق الإنجليزى.

حدد مجلس إدارة نادي الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي برئاسة جواد الزيات، موعد سفر الفريق الأول إلى القاهرة لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء القادم فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت مصادر مقربة من النادى المغربي، أن فريق الرجاء حدد بعد غد الأحد لوصول لاعبى الرجاء إلى القاهرة من أجل مواجهة الزمالك المرتقبة.

يذكر أن تم الإعلان عن المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء في قبل النهائي والأهلي في النهائي بعد تأجيلها أكثر من مرة.