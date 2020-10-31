علي ماهر: باللاعبين الكبار انتشلت المصري من المركز الأخير للمركز السادس

تحدث علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن النتائج الإيجابية التي يحققها مع النادي البورسعيدي في الفترة الماضية.
وقال علي ماهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نجحت بالعمل مع لاعبي نادي المصري الكبار في تحقيق انتصارات متتالية لنقوم بحصد المركز السادس والصعود من قاع الدروي بشكل سريع".
وتابع: "كنا نعمل بشكل دائم ولا نركز سوى في الملعب أو في المحاضرات كما أن مجلس إدارة النادي ساندت الجميع من أجل تحقيق تلك النتائج في الفترة الماضية".
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