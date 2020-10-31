الأسطورة.. محمد سراج يحتفى بعيد ميلاد محمود الخطيب الـ66

هنأ محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بمناسبة عيد ميلاده الـ 66.

ونشر محمد سراج عدة صور للخطيب من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" وعلق "كل سنة وحضرتك طيب وبخير عيد ميلاد سعيد لأسطورة النادي الأهلي والرياضة المصرية الخلوق كابتن بيبو ويارب سنة جديدة سعيدة عليك بالصحة والخير والتوفيق ????????❤️".

واحتفلت الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادى الاهلى أمس الجمعة 30 اكتوبر 2020 ، بعيد ميلاد اسطورة كرم القدم المصرية محمود الخطيب الـ 66.

بدأ الخطيب مسيرته الكروية فى نادى النصر بمصر الجديدة واستطاع أن يجذب أعين المدربين منذ لحظته الاولى و عندما بلغ الــ 16 عاما انتقل الى النادى الاهلى بعدما كان قريبا من التوقيع للاسماعيلى.

وفاز الخطيب بـ 10 القاب دورى و 5 كئوس مصرية وسجل 37 هدفا فى 45 مباراة فى الستة عشرة من عمره، و هو رقم قياسى لم يتم تجاوزه حتى الان، كما فاز بجائزة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في أفريقيا.