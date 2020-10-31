أخي وصديقي وعشرة العمر.. هاني أبو ريدة يهنئ محمود الخطيب بعيد ميلاده الـ 66

حرص هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، علي تهنئة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ 66.

ونشر هاني أبو ريدة صورة تجمعة مع الخطيب من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وعلق "‏‏‏عيد ميلاد سعيد لأخي وصديقي وعشرة العمر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .. كل سنة وانت طيب".

واحتفلت الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادى الاهلى أمس الجمعة 30 اكتوبر 2020 ، بعيد ميلاد اسطورة كرم القدم المصرية محمود الخطيب الـ 66.

بدأ الخطيب مسيرته الكروية فى نادى النصر بمصر الجديدة واستطاع أن يجذب أعين المدربين منذ لحظته الاولى و عندما بلغ الــ 16 عاما انتقل الى النادى الاهلى بعدما كان قريبا من التوقيع للاسماعيلى.

وفاز الخطيب بـ 10 القاب دورى و 5 كئوس مصرية وسجل 37 هدفا فى 45 مباراة فى الستة عشرة من عمره، و هو رقم قياسى لم يتم تجاوزه حتى الان، كما فاز بجائزة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في أفريقيا.