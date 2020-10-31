أخبار الرياضة.. جاساما حكمًا لمباراة الزمالك والرجاء.. الأهلي يتراجع نهائيًا عن ضم يوسف البلايلي

نشر "دوت الخليج" مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية والأفريقية، والتي جاءت على مدار أمس، الجمعة، في السطور التالية:

كشفت تقارير صحفية، أمس الجمعة، عن الحكم المرشح لإدارة مباراة فريقي الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي النادي الأهلي تراجعوا عن فكرة التعاقد مع الجزائري الدولي يوسف البلايلي، محترف الأهلي السعودي السابق، في فترة الانتقالات المقبلة.

أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، استقالته من مجلس إدارة نادي زد ولم يعلن السبب وراء استقالته. وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلن استقالتي من مجلس إدارة زد متمنيا التوفيق لزملائي في المجلس فيـما هو قادم".