مواعيد مباريات اليوم السبت 31 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

ويستعرض " دوت الخليج" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة
شيفيلد يونايتد× مانشستر سيتي، تقام في الثانية والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
بيرنلي × تشيلسي، تقام في الخامسة عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
ليفربول × وست هام يونايتد، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
ريال مدريد × هويسكا، تقام في الثالثة عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو × إشبيلية، تقام في الخامسة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
أوساسونا × أتلتيكو مدريد، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة
ديبورتيفو ألافيس × برشلونة، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
كروتوني × أتلانتا، تقام في الرابعة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
انتر ميلان × بارما، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
بولونيا × كالياري، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة
آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 9 FR
كولن × بايرن ميونيخ، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 7 FR
أرمينيا بيليفيلد × بوروسيا دورتموند، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 8 FR
أوجسبورج × ماينز 05، تقام في الرابعة والنصف عصرا
بوروسيا مونشنجلادباخ × لايبزيج، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 FR
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة
رين × ستاد بريست 29، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
نانت × باريس سان جيرمان، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 جواد بدة
مواعيد مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال × ضمك، تقام في الخامسة إلا عشر دقائق، وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD
أبها × الاتفاق، تقام في الخامسة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD
الاتحاد × الأهلي، تقام في السابعة إلا عشر دقائق مساءا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة
سموحة × نادي مصر، تقام في الثالثة عصرا، وتذاع عبر قناة ON Sport
بيراميدز × المقاولون العرب، تقام في الخامسة والنصف مساءا، وتذاع عبر قناة ON Sport
طلائع الجيش × الأهلي، تقام في الثامنة مساءا، وتذاع عبر قناة ON Sport
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 31 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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