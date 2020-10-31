الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لتعويض خيبة الكلاسيكو أمام ألافيس

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت، على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم تحت شعار، من أجل تحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتلقى فريق برشلونة هزيمة مخيبة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين في الجولة الماضية من الليجا.

في المقابل يتسلح الأفيس بعامل الأرض لتحقيق نتيجة أمام البلوجرانا في لقاء الليلة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يتواجد الأفيس في المركز الـ 15، بنفس الرصيد من النقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، ريال مدريد مع هويسكا، أتلتيك بلباو مع إشبيلية، أوساسونا مع أتلتيكو مدريد.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.