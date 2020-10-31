الأهلي يواجه طلائع الجيش في ليلة احتفالية الدوري ووداع فتحي

يحل فريق الأهلي، بطل الدوري، ضيفًا على نظيره طلائع الجيش، اليوم، السبت، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسلم اليوم، اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني درع الدوري الممتاز، في احتفالية النادي الأهلي باعتباره بطل المسابقة المحلية رقم ٤٢ في تاريخ بطولات المارد الأحمر على هامش مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش.

ووافق طلائع الجيش على نقل مباراته أمام الأهلي لإقامتها على ملعب ستاد الأهلي we السلام للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الشركة الراعية للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بمسابقة الدوري هذا الموسم.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير أمس، الجمعة، باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد، الأحد، في ختام منافسات مسابقة الدوري، ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيفا لتجنب الإرهاق قبل ساعات من المباراة.

وودع لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق، أحمد فتحي، على هامش مران أمس، حيث تعد مباراة طلائع الجيش، هي الأخيرة له، حيث سينتقل بشكل فعلي لصفوف بيراميدز، الذي وقع له في وقت سابق.

واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الدفع بمجموعة العناصر التي لم تشارك طوال الفترة الماضية ومنح مجموعة الأساسيين راحة، خاصة أنها مباراة ليست ذات جدوى بعد أن حسم الأهلي لقب الدوري قبل 7 جولات من نهايته.

وحسب التدريبات الأخيرة، فإن موسيماني قد يدفع بمجموعة من اللاعبين مثل عربي بدر وشادي رضوان ومحمد فخري وأحمد الشيخ ووليد سليمان وعلي لطفي واليو بادجي وجيرالدو بجانب أحمد فتحي التي تعد تلك المواجهة هي الأخيرة له بقميص أبناء القلعة الحمراء، خاصة بعد تقارير تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى 27 نوفمبر.