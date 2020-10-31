الدوري الممتاز.. نادي مصر يبحث عن وداع مشرف أمام سموحة

يحل نادي مصر ضيفا على نظيره سموحة اليوم السبت، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث نادي مصر عن وادع مشرف بتحقيق الفوز في مباراته الأخيرة بمسابقة الدوري، بعد تأكد هبوطه إلى القسم الثاني رفقة طنطا وحرس الحدود.

في المقابل يطمح فريق سموحة مباراة اليوم بدون أي ضغوطات بعدما ضمن الفريق رسميا إنهاء الموسم في المركز الخامس.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 18 والأخير بـ 21 نقطة.