الدوري الممتاز.. نادي مصر يبحث عن وداع مشرف أمام سموحة

ويبحث نادي مصر عن وادع مشرف بتحقيق الفوز في مباراته الأخيرة بمسابقة الدوري، بعد تأكد هبوطه إلى القسم الثاني رفقة طنطا وحرس الحدود.
في المقابل يطمح فريق سموحة مباراة اليوم بدون أي ضغوطات بعدما ضمن الفريق رسميا إنهاء الموسم في المركز الخامس.
ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 18 والأخير بـ 21 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، بيراميدز مع المقاولون العرب، وطلائع الجيش مع الأهلي.
يذكر أن فريق الأهلي حصد لقب الدوري الممتاز رسميا لصالحه هذا الموسم وللمرة الـ 42 في تاريخه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.
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