الدوري الممتاز.. بيراميدز يواجه المقاولون في مباراة تحصيل حاصل اليوم

يستضيف فريق بيراميدز نظيره المقاولون العرب، اليوم السبت، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة، من مسابقة الدوري المصري.
وتعد مباراة اليوم بمثابة تحصيل حاصل للفريقين، حيث ضمن بيراميدز المركز الثالث رسميا في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري بعد وصوله إلى النقطة 64، بينما ضمن المقاولون العرب المركز الرابع بعد حصده 53 نقطة.
ومن المقرر أن يمثل بيراميدز والمقاولون مصر في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل 2020 - 2021.
كان مجلس إدارة بيراميدز قرر رحيل أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب الهزيمة من نهضة بركان 0-1 في نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب، وتعيين محمود فتح الله مدربا مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، سموحة مع نادي مصر وطلائع الجيش مع الأهلي.
يذكر أن فريق الأهلي حصد لقب الدوري الممتاز رسميا لصالحه هذا الموسم وللمرة الـ 42 في تاريخه، قبل 6 جولة من انتهاء المسابقة.
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