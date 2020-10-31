وفاة شقيقة عدلي القيعي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، وفاة شقيقة المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "البقاء لله في وفاة شقيقة المهندس عدلي القيعي .. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة".

على صعيد آخر يستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يحتفل الأهلي بلقب الدوري عقب مباراة الليلة، بعدما نجح في حسمه لصالحه رسميا قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.