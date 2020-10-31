قائد فريق سوهاج يعلن رحيله عن النادي

أعلن أدهم عطية قائد ولاعب فريق سوهاج رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد. علق قائد فريق سوهاج على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن رحيله عن نادي سوهاج قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الفترة التى قضيتها داخل نادى سوهاج يشهد الله انى لم اقصر او اتخاذل فى مهام عملى كلاعب او قائد للفريق.. اتوجه بالشكر لمجلس ادارة نادى سوهاج والشكر لكل الاجهزة الفنيى واللاعبين التى تعاملت معها انتهت علاقتى الان كلاعب مع النادى لكن ساظل مشجعا للنادى وفخور انى لاعب وقائد للفريق اللهم اسالك التوفيق فى ماهو قادم". يذكر أن أدهم عطية "قلب الدفاع "لعب من قبل لأندية سوهاج، والمراغة، وطهطا، ويعتبر من العناصر الأساسية بنادي سوهاج لما يتمتع به من مقومات فنية عالية واتقانه الالتحامات والكرات الهوائية بجدارة جعلته مميزا عن غيره.

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