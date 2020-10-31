ليفربول يستهدف الحفاظ على الصدارة أمام وست هام بـ الدوري الإنجليزي

ويتقاسم ليفربول صدارة البريميرليج مع إيفرتون برصيد 13 نقطة لكل منهما، بينما يتواجد وست هام في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.
ليفربول خاض 6 مباريات حتى الآن، حقق الفوز في 4، وتعادل مباراة وخسر مثلها بسباعية مقابل هدفين علة يد أستون فيلا الذي يضم أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه".
ويستهدف ليفربول، حامل اللقب، تحقيق الثلاث نقاط أمام وست هام يونايتد، من أجل الحفاظ على استمراره في الصدارة في ظل صراعه مع إيفرتون.
ويواجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، أزمة كبيرة في خط الدفاع، حيث يغيب الثلاثي فان دايك الذي يعاني من إصابة الرباط الصليبي، وجويل ماتيب، بالإضافة إلى فابينيو.
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