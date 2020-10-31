رسميًا.. المقاولون العرب يتعاقد مع وسيم النغموشي لاعب وسط الترجي

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تعاقدها مع التونسي وسيم النغموشي لاعب وسط فريق الترجي الرياضي، استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء انتقال النغموشي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الترجي، حيث لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق اتحاد بن قردان.

ووقّع صاحب الـ24 عامًا على عقد يربطه بـ"ذئاب الجبل" لمدة أربع سنوات، حيث من المقرر أن يحصل على قميص رقم 7، والذي يرتديه طاهر محمد طاهر المنتقل حديثًا للأهلي.

ويسعى المقاولون العرب إلى تدعيم صفوفه قبل بداية الموسم المقبل خاصة أن فريق "الذئاب" سيخوض منافسات الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب عن المنافسات القارية استمرت 15 عامًا.

واستطاع المقاولون العرب أن ينهي الموسم الحالي في المركز الرابع برصيد 53 نقطة، حيث يمتلك فريق "الذئاب" مباراة قبل نهاية الموسم أمام بيراميدز في لقاء مقرر إقامته غدًا السبت.

وأقام الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس ولاعبي الفريق احتفالية للاعب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الذي خاض مع المقاولون مرانه الأخير قبل انضمامه للأهلي الذي انتقل إليه بصورة رسمية.

وأحضر الفريق تورتة للاحتفال باللاعب على هامش مران الفريق الأخير قبل مباراة بيراميدز التي ستقام غدا وسيحضرها اللاعب لمؤازرة زملائه.

وكان النادي الأهلي قد ضم اللاعب رسميًا 4 سنوات ونصف السنة قادمًا من المقاولون العرب مقابل 20 مليون جنيه.