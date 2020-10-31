الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسعى لخطف الوصافة أمام بارما

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره بارما، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة لخطف وصافة ترتيب الدوري الإيطالي من نابولي مؤقتا.

في المقابل يطمح بارما في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أفاعي إنتر في مباراة اليوم، لتحسين وضعه قليللا في جدول ترتيب الكالتشيو.

ويحتل إنتر ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد إنتر ميلان في المركز الـ 16 بـ 4 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي كرتوني مع أتلانتا، بولونيا مع كالياري.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.