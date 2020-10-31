الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يواجه كولن بحثا عن الصدارة

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل خطف الصدارة مؤقت من لايبزيج.
في المقابل يتسلح كولن بعامل من الأرض بعامل الارض منى أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري في مباراة اليوم، وتحسين وتحسين وضعه في البوندسليجا.
ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة خلف لايبزيج المتصدر بـ 13 نقطة، بينما يتواجد لايبزيج في المركز الـ 12 بنقطتين فقط.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، فرانكفورت مع فيردر بريمين، بيليفيلد مع بوروسيا دورتموند، وأجسبورج مع ماينز، بوروسيا مونشنجلادباخ مع لايبزيج.
وتراجعت الحكومة الألمانية مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات البوندسليجا، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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