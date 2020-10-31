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الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يواجه كولن بحثا عن الصدارة

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يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره كولن، اليوم، السبت، في تمام الرابعة والنصف عصرا، على ملعب إينرجي ستاديون، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل خطف الصدارة مؤقت من لايبزيج.

في المقابل يتسلح كولن بعامل من الأرض بعامل الارض منى أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري في مباراة اليوم، وتحسين وتحسين وضعه في البوندسليجا.

ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة خلف لايبزيج المتصدر بـ 13 نقطة، بينما يتواجد لايبزيج في المركز الـ 12 بنقطتين فقط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، فرانكفورت مع فيردر بريمين، بيليفيلد مع بوروسيا دورتموند، وأجسبورج مع ماينز، بوروسيا مونشنجلادباخ مع لايبزيج.

وتراجعت الحكومة الألمانية مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات البوندسليجا، خوفا من تفشي فيروس في المدرجات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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