ريال مدريد يتطلع لخطف صدارة الدوري الإسباني أمام هويسكا

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره هويسكا، اليوم، السبت في تمام الثالثة مساءً، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 13 نقطة من 6 مبارايات، خلف ريال سويداد (7 مباريات) وقادش (8 مباريات) المتصدران بنقطة واحدة، بينما يأتي هويسكا في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في آخر مبارياته بالليجا على برشلونة بنتيجة 3-1، في لقاء "الكلاسيكو" الذي أقيم على ملعب "كامب نو".