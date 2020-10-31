ريال مدريد يتطلع لخطف صدارة الدوري الإسباني أمام هويسكا

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره هويسكا، اليوم، السبت في تمام الثالثة مساءً، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 13 نقطة من 6 مبارايات، خلف ريال سويداد (7 مباريات) وقادش (8 مباريات) المتصدران بنقطة واحدة، بينما يأتي هويسكا في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط.
وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في آخر مبارياته بالليجا على برشلونة بنتيجة 3-1، في لقاء "الكلاسيكو" الذي أقيم على ملعب "كامب نو".
وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد البلجيكي إيدين هازارد، للمرة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة، لكنه شارك أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في المباراة الماضية (2-2) في دوري أبطال أوروبا.
وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة هويسكا كالتالي:
كورتوا - لونين - ألتوب، ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي - سانتوس، كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو، هازارد - بنزيما - أسينسيو - يوفيتش - فينيسيوس - ماريانو - رودريجو - فاسكيز.
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