يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره بيرنلي، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
موعد مباراة بيرنلي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "تيرف مور" معقل بيرنلي، وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، بتعليق محمد بركات.
ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ18 بنقطة واحدة.
تشيلسي خاض 6 مباريات هذا الموسم بقيادة أسطورته فرانك لامبارد، حقق الفوز في مباراتين وتعادل 3 مباريات وتلقى هزيمة واحدة.
ويلتقي اليوم أيضًا، شيفيلد يونايتد مع مانشستر سيتي في تمام الثانية والنصف ظهرا، بينما يستضيف ليفربول وست هام يونايتد في تمام السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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