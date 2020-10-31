زيدان يكشف بأن الخلاف بين بنزيمة وفينيسيوس قد انتهى

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني أمس الجمعة، أنّ الخلاف الذي حصل بين لاعبيه مواطنه كريم بنزيمه والبرازيلي فينيسيوس جونيور "انتهى".



وكانت الكاميرات الموجودة في النفق المؤدي إلى غرف الملابس التقطت بعد انتهاء الشوط الأول خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني محادثة باللغة الفرنسية بين بنزيمة ومواطنه فيرلان ميندي تتمحور حول زميلهما الشاب.

وفي إشارة إلى فينيسيوس البالغ من العمر 20 عاماً، قال بنزيمة "إنّه يفعل ما يريد. لا تلعب معه، إنه يلعب ضدنا".

ثم شوهد اللاعبان يتحدثان إلى فينيسيوس دون التمكن من معرفة عما كان يدور بينهم.

وتناقلت وسائل الإعلام الإسبانية على نطاق واسع كلمات بنزيمة، لكن زيدان أكد "كان هناك نقاش" بين اللاعبين "لكن كل شيء انتهى".

وأضاف: "تحدث أشياء كثيرة، تلك الأشياء البسيطة التي تحدث بين لاعبين اثنين على أرض الملعب، أنا لا أقول ذلك لتجنب المشكلة، لأنّ ما حدث قد حدث، وهذه هي الأشياء التي تحدث من وقت لآخر عندما تلعب مباراة حيث يوجد بعض التوتر".

واعتبر زيدان أنّ: "الشيء الوحيد هو أنه لا يمكنك السماح للأمور بأن تبقى معلقة (...) كان هناك نقاش بين اللاعبين وهذا كل شيء، لقد انتهى الأمر، في اليوم التالي، ننتقل إلى شيء آخر".

وتابع: "أنا أعرف أنّ الناس يحبون مثل هذه المشاحنات، ولكن لا يسعني إلا أن أقول إنّ ذلك حدث وأنه سيحدث مرة أخرى، وأعتقد أنه من وقت لآخر، وفي خضم هذه اللحظة، يظهر ذلك أيضاً شخصية الفريق".



وأشار اللاعب السابق لريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي إلى أنّه واجه الأمر نفسه عندما كان لاعباً: "حدث ذلك، ليس لي تجاه لاعب آخر، ولكن لاعبين آخرين بالنسبة لي أيضاً".

وتمّ استبدال فينيسيوس بالبلجيكي إدين هازار العائد من الاصابة في الدقيقة 70 عندما كان الملكي متأخراً أمام مضيفه صفر-2، لكن بنزيمة أعاد الفريق إلى المنافسة بتقليصه النتيجة إلى 1-2 قبل ان يدرك البرازيلي الاخر كاسيميرو التعادل في الوقت الضائع (90+3).

وكالات