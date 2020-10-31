الشارة بـ النجومية أم الأقدمية.. هل يكسر محمد صلاح قاعدة الكابتن بمنتخب مصر؟

شارة قيادة المنتخب بحاجة إلى صفات معينة يرتديها قائد محنك يجمع بين صفات الشخصية القوية القادرة على التأثير فى زملائه، وباستطاعته أن يكون مدربا داخل المستطيل الأخضر تحت إشراف المدير الفنى للفراعنة الكبار.

البعض يتمسك بمعيار الأقدمية شرطا لحصول أى لاعب بصفوف المنتخب على شارة القيادة، وآخرون يرون أن صاحب النجومية والقدرات المهارية والتتويج عبر المنصات القارية والدولية هو الأحق بارتدائها.

محمد صلاح نجح فى كسر القاعدة وحصل على صك الشارة لقيادة المنتخب الوطني خلال تصفيات أمم أفريقيا 2021 بعد إعلان الجهاز الفني للفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري رغم وجود زملائه القدامى فى التمثيل الدولي مثل الثلاثي أحمد فتحي وأحمد حجازي ومحمد النني.

صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا يمتلك صفات القائد والملهم لزملائه حصل على الشارة بعد رغبة البدرى ومعاونيه فى ترضيته عن أزمة التصويت في جائزة أفضل لاعب وحصوله على المركز الرابع خلف ليونيل ميسي وفان دايك وكريستيانو رونالدو.

"دوت الخليج" يستعرض أبرز من حملوا شارة قيادة المنتخب المصري منذ الألفية السابقة وحتى نظيرتها الجديدة.

حسام حسن

تولى حسام حسن شارة قيادة المنتخب الوطني بعد اعتزال جمال عبد الحميد وساهم حسام الذي لعب للأهلي والزمالك في تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998، كما قاد المنتخب للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2006 وكان أكبر لاعب في البطولة وقتها وأحرز هدفا للمنتخب في مباراة الكونغو بدور الثمانية.

أحمد حسن