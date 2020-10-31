الشارة بـ النجومية أم الأقدمية.. هل يكسر محمد صلاح قاعدة الكابتن بمنتخب مصر؟

شارة قيادة المنتخب بحاجة إلى صفات معينة يرتديها قائد محنك يجمع بين صفات الشخصية القوية القادرة على التأثير فى زملائه، وباستطاعته أن يكون مدربا داخل المستطيل الأخضر تحت إشراف المدير الفنى للفراعنة الكبار.
البعض يتمسك بمعيار الأقدمية شرطا لحصول أى لاعب بصفوف المنتخب على شارة القيادة، وآخرون يرون أن صاحب النجومية والقدرات المهارية والتتويج عبر المنصات القارية والدولية هو الأحق بارتدائها.
محمد صلاح نجح فى كسر القاعدة وحصل على صك الشارة لقيادة المنتخب الوطني خلال تصفيات أمم أفريقيا 2021 بعد إعلان الجهاز الفني للفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري رغم وجود زملائه القدامى فى التمثيل الدولي مثل الثلاثي أحمد فتحي وأحمد حجازي ومحمد النني.
صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا يمتلك صفات القائد والملهم لزملائه حصل على الشارة بعد رغبة البدرى ومعاونيه فى ترضيته عن أزمة التصويت في جائزة أفضل لاعب وحصوله على المركز الرابع خلف ليونيل ميسي وفان دايك وكريستيانو رونالدو.
"دوت الخليج" يستعرض أبرز من حملوا شارة قيادة المنتخب المصري منذ الألفية السابقة وحتى نظيرتها الجديدة.
حسام حسن
تولى حسام حسن شارة قيادة المنتخب الوطني بعد اعتزال جمال عبد الحميد وساهم حسام الذي لعب للأهلي والزمالك في تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998، كما قاد المنتخب للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2006 وكان أكبر لاعب في البطولة وقتها وأحرز هدفا للمنتخب في مباراة الكونغو بدور الثمانية.
أحمد حسن
بعد اعتزال حسام حسن تولى العميد أحمد حسن قيادة المنتخب الوطني وقاد المنتخب للتتويج ببطولتي أمم أفريقيا 2008 و2010 على التوالي.
لعب أحمد حسن للأهلي والزمالك بعد أن خاض تجربة احتراف طويلة في صفوف نادي أندرلخت البلجيكي.
عصام الحضري
خاض عصام الحضري 153 مباراة دولية مع المنتخب، وبهذا الرقم هو أكثر حارس مرمى منتخب مصر مشاركة وحمل شارة قيادة المنتخب الوطني بعد اعتزال أحمد حسن، كما اختير ضمن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا وحمل شارة القيادة في مباراة مصر والسعودية والتي حسمها الأخضر بنتيجة 2- 1.
ويعد الحضري أكبر حارس تم اختياره في كأس العالم 2018 وتنقل بين صفوف أندية كبيرة، ولعب للنادي الأهلي والزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة كما خاض تجربة احترافية قصيرة في نادي سيون السويسري، كما لعب في صفوف نادي التعاون السعودي وغيرها من الأندية.
أحمد فتحي
حمل أحمد فتحي شارة قيادة المنتخب الوطني في ظل غياب عصام الحضري في مونديال روسيا في مباراتي أورجواي وروسيا، لكن الشارة آلت إلى الحضري في المباراة الثالثة مع منتخب السعودية.
فتحي أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري ساهم في تتويج المنتخب في بطولتي أفريقيا 2006 و2008 و2010 ولعب في الإسماعيلي ثم خاض تجربة احترافية قصيرة في صفوف نادي كاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي واستقر به الحال إلى النادي الأهلي.
أحمد المحمدي
حمل أحمد المحمدى، لاعب نادي آستون فيلا الإنجليزي، شارة قيادة منتخب مصر الأول تحت قيادة المكسيكى خافيير آجيرى لدى المشاركة فى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.
وودع الفراعنة الكبار نهائيات كان 2019 الذى استضافته مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضى حتى 19 يوليو الماضى عقب الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0.
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