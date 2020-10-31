محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره وست هام يونايتد، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة رقم 7 من الدوري الإنجليزي بريميرليج.

ويواجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، أزمة كبيرة في خط الدفاع، حيث يغيب الثلاثي فان دايك الذي يعاني من إصابة الرباط الصليبي، وجويل ماتيب، بالإضافة إلى فابينيو.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد - جوردان هندرسون - جو جوميز- أندرو روبيرتسون

الوسط: جيمس ميلنر- تياجو ألكانتارا - جورجينيو فينالدوم

الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

خاض ليفربول 6 مباريات حتى الآن، حقق الفوز في 4، وتعادل مباراة وخسر مثلها بسباعية مقابل هدفين على يد أستون فيلا الذي يضم أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه".

ويتقاسم ليفربول صدارة البريميرليج مع إيفرتون برصيد 13 نقطة لكل منهما، بينما يتواجد وست هام في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.