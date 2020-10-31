مثير للجدل.. صحيفة مغربية تهاجم جاساما بعد اختياره لإدارة موقعة الزمالك والرجاء

هاجمت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، الحكم الجامبي "بكاري جاسما"، بعد اختياره من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت الصحيفة المغربية، أن بكاري حكم مثير للجدل، حيث كان محط انتقادات كبيرة للفرق المغربية وارتبط اسمه بفضيحة نهائي رادس الشهيرة بين الوداد والترجي.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي أعلن أمس، الجمعة، إقامة مباراة الزمالك والرجاء يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 نوفمبر، بعد تأجيل اللقاء مرتين في حوالي أسبوع.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وسيواجه الفائز من الرجاء والزمالك فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر المقبل في مصر.

وحجز الأهلي تذكرة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد اكتساح الوداد بنتيجة 5 - 1، بمجموع مباراتي وذهاب وإياب الدور نصف النهائي.