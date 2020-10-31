حجازي ينتظر ظهوره الأول مع الاتحاد أمام الأهلي في ديربي جدة بالدوري السعودي

ينتظر الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني، ظهوره الأول مع الاتحاد أمام الأهلي في ديربي جدة، المقرر إقامته اليوم، السبت، في تمام السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري السعودي للمحترفين.
وكان حجازي انتقل إلى اتحاد جدة هذا الصيف، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
ويعد قرار مشاركة أحمد حجازي في ديربي جدة بيد المدرب فابيو كاريلي.
ويحتل الاتحاد المركز الـ12 بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم، بنقطة واحدة، من مباراتين، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط من مباراتين.
ونجا الاتحاد من الهبوط في الموسم الماضي بصعوبة بعدما حقق الفوز بالجولة الأخيرة.
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