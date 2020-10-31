يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره ديبورتيفو الأفيس، اليوم السبت، على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.
موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس والقنوات الناقلة:
وتقام مباراة برشلونة ضد ألافيس في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و2 ، بتعليق رؤوف خليف.
برشلونة ضد ألافيس:
ويدخل برشلونة مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل تحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
وتلقى فريق برشلونة هزيمة مخيبة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين في الجولة الماضية من الليجا.
في المقابل يتسلح الأفيس بعامل الأرض لتحقيق نتيجة أمام البلوجرانا في لقاء الليلة.
ترتيب برشلونة وألافيس:
ويحتل فريق برشلونة المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7نقاط ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يتواجد الأفيس في المركز الـ 15، بنفس الرصيد من النقاط.
غياب الجماهير:
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
مباريات أخرى في الدوري الإسباني:
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، ريال مدريد مع هويسكا، أتلتيك بلباو مع إشبيلية، أوساسونا مع أتلتيكو مدريد.
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