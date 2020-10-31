الأهلي يحسم الصفقة الرابعة رسميا بضم بيكهام من وادي دجلة

أنهي أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي كافة الإجراءات الخاصة بضم أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة .
وكشفت مصادر خاصة أن الصفقة تكلفت 15 مليون جنيه بجانب لاعب إعارة يتولي مسئولي وادي دجلة إقناعه بالإنتقال إليهم.
وكان الأهلي قد وافق علي رحيل بيكهام لوادي دجلة ضمن صفقة إنتقال محمد محمود قبل عام ونصف عيل أن يكون للقلعة الحمراء أولوية الشراء .
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم في المرحلة الاخيرة من منافسات مسابقة الدوري.
وحسم الأهلي 4 صفقات للموسم الجديد حتي الأن هم بدر بانون لاعب الرجاء المغربي وطاهر محمد طاهر من المقاولون وأحمد حمدي عبدالقادر لاعب براج التشيكي بجانب أحمد رمضان بيكهام.
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