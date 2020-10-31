فخر بلدنا.. شارة أرسنال تحول النني إلى بطل عند المصريين.. شاهد

عاد محمد النني إلى أرسنال في شهر أغسطس الماضي، بعد انتهاء إعارته مع بشكتاش التركي، وسط تقارير تشير بأن أرتيتا طلب من إدارة نادي آرسنال بالبحث عن نادٍ آخر، لأنه ليس ضمن خططه الموسم المقبل. لكن الأمور تغيرت خلال فترة قصيرة، فقد شارك النني مع آرسنال أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية نهاية شهر أغسطس الماضي، وتألق بشكل لافت ونال إشادة الجميع.

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تحولا كبيرا بشأن مستقبل النجم المصري محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي.

ميكيل أرتيتا صرح بعدها بأن مصير محمد النني سيظل معلقا حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

النني واصل تألقه بعدها في الدوري الإنجليزي، ومنح النني فريق أرسنال التوازن خلال المباريات الكبيرة بسبب الدعم الذي يقدمه لاعب الوسط المصري لخط الدفاع، بجانب الخروج بالكرة بشكل مثالي دون أخطاء. تألق النني أجبر ميكيل أرتيتا على مكافأة اللاعب بالإبقاء عليه في صفوف أرسنال، مع إغلاق سوق الانتقالات الصيفية مؤخرا، حيث قرر المدرب الإسباني رحيل ماثيو جندوزي إلى هيرتا برلين، وبقاء النني مع الفريق.

رغم محاولات البعض التقليل من محمد النني والإدعاء بأن اللاعب لا يصلح للعب فى فريق كبير بحجم آرسنال، ألا أن الفرعون المصري رد على منتقديه بأدائه المميز في الملعب.

ودخل النني تاريخ آرسنال أول أمس، الخميس بعد ارتداءه شارة قيادة فريقه لأول مرة تاريخه، أمام دونالدلك الإيرلندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور االمجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.

وكتب النني عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ليلة خاصة على العديد من المستويات... ممتنًا لتحقيق الفوز، وأكثر من فخور وممتن لارتداء هذه الشارة".

وانهالت التهاني والتعليقات الإيجابية على محمد النني من قبل متابعيه، حيث قال أحدهم:" من بدري وانت سنك 15 سنة انا قولت لوالدك صديق الزمن الجميل وزميل ملاعب أن شاء الله ابنك هيكون فخر بلدنا والحمد لله اتحقق نبؤتي وأخيرا ربنا يحميك وتحقق كل أحلامك".

وكتب آخر: "مش واخد حقك اعلاميا انت فخر لينا والله".

وعلق متابع قائلا:" الجميل ان الناس كلها فرحانة لنجاحك ومحدش مختلف على دا".