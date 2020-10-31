شاهد.. أحدث ظهور للصقر أحمد حسن عبر إنستجرام

وظهر أحمد حسن في الصورة بإطلالة كاجوال بعد غياب فترة من مواقع التواصل الاجتماعي.
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وعلى صعيد آخر، أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه لن يتم تأجيل لقاء الزمالك والرجاء المغربي مرة أخرى، بعدما تم تحديد موعده يوم 1 نوفمبر المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال الصقر:" لا أعتقد انه لن يتم تأجيل لقاء الزمالك أمام الرجاء المغربي مرة أخرى، لو لم يصل إلى مصر لخوض اللقاء سيتم اعتباره منسحبا".
وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الاتحاد الافريقي يكيل بمكيالين، حوريا كوناكري كان لديه 14 لاعبا مصاب بكورونا، ولعب أمام بيراميدز، في الكونفدرالية".
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