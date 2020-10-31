قبل ساعات من الديربي.. اتحاد جدة يقدم أحمد حجازي للجماهير.. صور

قدم نادي اتحاد جدة نجمه الجديد أحمد حجازي للجماهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة صورا لـ أحمد حجازي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مرتديا قميص الفريق الجديد، وكتب: "مراسم توقيع عقد اللاعب أحمد حجازي".

ومن المقرر أن يرتدي أحمد حجازي القميص رقم 26 مع فريق اتحاد جدة السعودي.

وانضم أحمد حجازي إلى اتحاد جدة لمدة موسم عللى سبيل الإعارة، قادما من نادي وست بروميتش الإنجليزي.

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة أهلي جدة " ديربي جدة" اليوم، السبت، في تمام السابعة إلا عشر دقائق مساء، على ملعب الجوهرة المسعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل أهلي جدة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ 12 بنقطة وحيدة.

وتقام مباريات الدوري السعودي بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".