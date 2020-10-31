يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح الاثنين المقبل مؤتمر صحفى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، للإعلان عن قرعة دورى مراكز الشباب فى النسخة الثامنه له، بحضور قيادات الوزارة والنقاد الرياضيين و قدامى اللاعبين والدوليين.
وفي هذا الصدد أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن التصفيات التمهيدية بدأت فى 15 أغسطس وانتهت فى 20 سبتمبر وبلغ عدد المشاركين فيها 21 ألف لاعب ومدير فنى وادراى يمثلون لاعب ومدير فنى وادارى يمثلون 600 فريق لكرة القدم بمراكز الشباب فى 27 محافظة.
وأضاف صبحى أن انطلاق الدورى سيكون فى خلال الايام المقبلة، وعلى مرحلتين الاولى فى المحافظات التى تزيد عدد المراكز المشاركة بها عن 20 فريق والمرحلة الثانية فى المحافظات التى يقل المراكز المشاركة بها عن 20 فريق.
ولفت صبحى إلى أن دورى مراكز الشباب أسهم في اتاحة الفرصة لاطلاق طاقات الشباب الكروية واكتشاف المواهب الرياضية الشابة، وان الوزارة تسعى دومًا لتطوير بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم لتوسيع قاعدة المشاركين في تلك البطولة.
وتتنافس الفرق المشاركة على ملاعب كرة القدم القانونية المطورة بمراكز الشباب، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ووفقا للأكواد الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الطبية تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإثنين.. الإعلان عن مراسم قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.