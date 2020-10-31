الشباب والرياضة تبدأ الجولات السياحية في ثاني أيام معسكر زهرة المخيمات

فى إطار فعاليات معسكر زهرة المخيمات الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمدينة مرسى علم، بدأ اليوم السبت تنفيذ جولات سياحية لجميع المشاركين بالمعسكر.
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المعسكرات التى تنفذها الوزارة تهدف إلى التوسع فى برامج التنمية الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركين فيها بغرض استفادة اكبر عدد ممكن من الشباب من مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن معسكر زهرة المخيمات الذى يُعقد بمدينة مرسى علم في الفترة من 29 أكتوبر حتى 2 من نوفمبر تحت عنوان التحدى والمغامرة يمثل أحد أهم الآليات المستحدثة للوزارة لتكثيف مشاركة الشباب في أنشطة التنمية الرياضية وتكريس أنماط رياضية صحية من خلال الممارسة الرياضية.
ويشهد اليوم الثاني للمعسكر العديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية والثقافية والفنية أبرزها العاب اليوجا والزومبا وزيارة وادى الجمال وشجرة المنجروف وقلعان وبحيزة النيزك واقامة حفلات السفاري والسمر ومحاضرات رصد النجوم.
يشارك في المعسكر 100 شاب وفتاة من المتفوقين عليما ورياضيا وثقافيا وفنيا من مختلف محافظات الجمهورية.
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