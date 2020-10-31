محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة شيفيلد يونايتد، بعد قليل، على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
ويفتقد مانشستر سيتي لخدمات نجميه سيرجيو أجويرو، وجابرييل خيسوس، لإصابتهما في أوتار الركبة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
إيدرسون، ووكر، دياز، لابورت، كانسيلو، رودريجو، دي بروين (الكابتن)، بيرناردو، رياض محرز، توريس، سترلينج.
البدلاء | كارسون، ستونز، آكي، جوندوجان، زنتشينكو، فودين، جارسيا.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ13 في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل مثلهما، فيما تلقى هزيمة وحيدة.
في المقابل يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز الـ19 وقبل الأخير بنقطة واحدة، من 6 مباريات (تعادل وحيد - 5 هزائم).
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