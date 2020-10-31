صحيفة سعودية: أنيس البدري يقترب من الانتقال إلى الإسماعيلي

أكد تقرير صحفي اليوم، السبت، اقتراب التونسي أنيس البدري لاعب اتحاد جدة، من تمثيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياض" السعودية فإن البدري سيكون "إسماعيلاوي" بعدما خرج من قائمة الاتحاد الموسم الحالي، مشيرة: "لكنه ما زال مرتبطا بعقد مع الفريق الجداوي".