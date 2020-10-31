الرجاء المغربي لـ الكاف: نطلب تحكيما عادلا أمام الزمالك

نشرت صحيفة "le360 سبور" المغربية تصريحات سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء، حيث طالب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" بتوفير تحكيم عادل لمباراة نصف نهائي بطولة دوري الأبطال أمام فريق الزمالك.

وأضاف وهبي خلال تصريحاته لصحيفة le360 سبور المغربية : الفريق جاهز لمواجهة الزمالك واجتاز الجميع الازمة النفسية العصيبة التى تعرضنا لها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وإصابة 17 حالة.

وأكمل: نطالب الكاف بتوفير تحكيم عادل لمباراة نصف النهائي خصوصا بعد الظلم التحكيمي الذي وقع علينا في مباراة الذهاب علي ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بقيادة الحكم الكاميروني أليوم نيانت والذي أثر في نتيجة المباراة.

وأوضح: قدمنا طلب وحيد لتأجيل موعد المباراة أمام الزمالك لجعله 1 نوفمبر بدلا من 24 أكتوبر بسبب إصابات اللاعبين الكثيرة بفيروس كورونا المستجد .

علي جانب أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء في قبل النهائي والأهلي في النهائي بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وجاء بيان كاف كما يلي:

تعلن لجنة CAF المنظمة لمسابقات الأندية وتراخيص الأندية أنه تم إعادة جدولة المباريات المتبقية من توتال CAF دوري الأبطال لهذا الموسم على النحو التالي:

مباراة نصف النهائي: الزمالك - الرجاء يوم 4 نوفمبر 2020 الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على ستاد القاهرة الدولي ، مصر

المباراة النهائية: الفائز من الزمالك والرجاء - الأهلي يوم 27 نوفمبر 2020 الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، مصر

تم التأجيل بناءً على طلب السلطات في الاتحاد العضو المضيف، ووفقًا للبروتوكول الدولي الخاص بـ COVID 19.