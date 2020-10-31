تشكيل سموحة وإف سي مصر في الجولة الأخيرة بالدوري المصري

يحل نادي إف سي مصر، ضيفا على نظيره سموحة اليوم السبت، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث نادي مصر عن وداع مشرف بتحقيق الفوز في مباراته الأخيرة بمسابقة الدوري، بعد تأكد هبوطه إلى القسم الثاني رفقة طنطا وحرس الحدود.

في المقابل يطمح فريق سموحة مباراة اليوم بدون أي ضغوطات بعدما ضمن الفريق رسميا إنهاء الموسم في المركز الخامس.

بينما جاء تشكيل نادى مصر كالتالى: سعيد فتحي، محمود شبانة، أحمد عبد الموجود، شريف أشرف، هشام عبد الحميد، أحمد يوسف، على جمال، محمد تريكة، كليف، رضا الويشي، ويليس الفيس.

وأعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تشكيلته كالتالي: الهانى سليمان، رجب نبيل، أحمد أبو الفتوح وأحمد جمال وسيد فريد وحمص حليمو وناصر ماهر وصلاح محسن وإسلام جمال وحسام حسن.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 18 والأخير بـ 21 نقطة.