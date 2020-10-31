خاص.. عصام الحضري يقترب من تدريب حراس مرمى الوداد المغربي

أكدت مصادر خاصة في فريق الوداد البيضاوي المغربي، أن عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، اقترب من تولي تدريب الحراس بالفريق.
وأكدت المصادر، "اقتراب عصام الحضري من تدريب حراس مرمى نادي الوداد المغربي".
وتابعت "إدارة الوداد أرسلت إليه عرضا رسميا لتولي تدريب حراسة الفريق".
واختتمت "الفريق الودادي يريد الاستفادة من خبراته كونه أحد أساطير الحراس على مدار تاريخ الكرة الأفريقية".
يذكر أن عصام الحضري لم يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي حتى الآن، ولديه عروض من أندية الدوري.
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