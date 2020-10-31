آخرهم أحمد أحمد.. فيروس كورونا يصل لمناصب رفيعة في كرة القدم

لم تقتصر إصابات فيروس كورونا، على اللاعبين فقط بل وصلت إلى مناصب رفيعة للغاية داخل الاتحادات بشكل عام، وآخرهم أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسبقه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وكتب أحمد أحمد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هذا الصباح جاءت نتيجة اختبار كوفيد - 19 إيجابية، لدي أعراض خفيفة، لكني بخير، تم تحذير جميع الأشخاص الذين واجهوا، في الوقت الحالي في الحبس الانفرادي ولمدة 10 أيام على الأقل.. اعتني بنفسك وبخاصتك". في حين كتب حساب الكاف الرسمي "بعد وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء 28 أكتوبر ، أظهر السيد أحمد أحمد ، رئيس CAF ، أعراض الأنفلونزا الخفيفة ، وخضع لبروتوكول كوفيد -19 ، اليوم ، ظهرت نتائج الاختبار إيجابية ، سيقوم الرئيس على الفور بعزل نفسه لمدة 14 يومًا على الأقل في فندق الإقامة الخاص به". وأضاف بيان الكاف "تم إبلاغ جميع أولئك الذين تواصلوا مع السيد أحمد خلال الأيام السبعة الماضية - خاصة خلال رحلته إلى المغرب لحضور نهائي CAF كأس الكونفيدرالية - وطُلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان يوم الثلاثاء إصابة رئيسه جياني إنفانتينو بفيروس كورونا. وقال الفيفا إن إنفانتينو ظهرت عليه أعراض طفيفة وعزل نفسه ذاتيا وسيبقى في الحجر الصحي لعشرة أيام على الأقل.

خسائر بالجملة تكبدتها كرة القدم على المستوى الافريقي والعالمية بشكل عام، بعد تعليق جميع الأحداث الرياضية في القارة بما فيها منافسات البطولة الأغلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليج" بسبب انتشار فيروس "كورونا".

لكن الخسائر لم تقتصر على الجانب الاقتصادي هذه المرة بل البشري، بعد إعلان أكثر من حالة إصابة بفيروس الكورونا.

وفتح العالم عينيه على إصابات بالجملة من كورونا منها الممثل الشهير توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة من لاعبي ليستر سيتي وإصابتين في الدوري الإيطالي لمدافع يوفنتوس ومهاجم سامبدوريا.

تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا، حتى مطلع شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن القرار كان يسمح للفرق الإيطالية بلعب البطولات القارية.

ونرصد لكم أبرز الأسماء العالمية التي تعرضت لفيروس الكورونا:

دانيال روجاني

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن إصابة لاعبه دانييل روجاني بفيروس كورونا، وهو الذي كان متواجدًا في مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي، لتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه سيتم فرض عزل طبي والكشف على لاعبي الفريقين.

كريستيانو رونالدو

وفقا لتقارير إعلامية نشرتها قناة "i24news"، أن رونالدو المتواجد بجانب والدته في البرتغال، بسبب إصابتها بجلطة دماغية، خضع لفحوصات في وطنه، وكشفت عن إيجابية الفحص، بمعنى أنه مصاب بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل الصحي.

لاعبات ريال سوسييداد

أظهرت التحاليل التي خضعت لها لاعبات فريق كرة القدم النسائي بنادي ريال سوسيداد، وجود حالتين إيجابيتين، دون معرفة حالة مماثلة في الفريق الرجالي في الوقت الراهن.. وذلك حسب ما أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس.

وقال روبياليس رئيس رابطة الليجا: "اللاعبتان داخل النادي في الوقت الحالي، ويخضعون للفحوصات الطبية، والتي تتغير بياناتها على مدار الساعة، وليس لي أن أتحدث عن أشخاص معينين، وأن الإجراءات التي اتخذناها تسير في الاتجاه الصحيح".

لاعبو ليستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، عن ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19" على 3 لاعبين في فريق يلعب في الدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة تيليجراف، أنه ظهرت أحد الأعراض على لاعب يلعب لفريق في الدوري الإنجليزي دون الإفصاح عن اسمه وتم عزله مطلع هذا الأسبوع، لتظهر أعراض الفيروس على 2 من زملائه في الفريق ليخضعوا جميعًا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.