بهدفه في هويسكا.. هازارد يفك عقدة الـ 392 يوما من عدم التهديف.. فيديو

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما على هويسكا بهدفين دون رد، عن طريق هازارد في الدقيقة 40 وكريم بنزيما في الدقيقة 45.
ويعد هذه الهدف هو الأول لـ إدين هازارد في الدوري الإسباني في منذ 392 يوما، وفقا لصحيفة " ماركا" الإسبانية.
وبدأ ريال مدريد مباراة هويسكا بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: مارسيلو - راموس - ميلتاو - فاسكيز .
خط الوسط: كاسميرو - مودرستش - فالفيردي.
خط الهجوم: هازارد - أسينسيو - بنزيما.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيت مسابقة الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز الـ 18 بـ 5 نقاط.
وتقام مباريات الدوري الإسباني يدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
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