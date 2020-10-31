بهدفه في هويسكا.. هازارد يفك عقدة الـ 392 يوما من عدم التهديف.. فيديو

فك البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد عقدة غيابه عن هز شباك الخصوم، بعد تسجيله هدفا في شباك هويسكا، في المباراة التي تقام حاليا و التى تقدم فيها الريال بهدفين مقابل هدف.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما على هويسكا بهدفين دون رد، عن طريق هازارد في الدقيقة 40 وكريم بنزيما في الدقيقة 45.

ويعد هذه الهدف هو الأول لـ إدين هازارد في الدوري الإسباني في منذ 392 يوما، وفقا لصحيفة " ماركا" الإسبانية.