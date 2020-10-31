الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على هويسكا بهدفى هازارد وبنزيما في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق ريال مدريد على هويسكا بهدفين دورن رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإسباني.

جاء هدفي فريق ريال مدريد عن طريق إيدين هازارد في الدقيقة 40 وكريم بنزيما في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: مارسيلو - راموس - ميلتاو - فاسكيز . خط الوسط: كاسميرو - مودرستش - فالفيردي. خط الهجوم: هازارد - أسينسيو - بنزيما. ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيت مسابقة الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز الـ 18 بـ 5 نقاط.

وتقام مباريات الدوري الإسباني يدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.